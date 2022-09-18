10'lara bir haller oldu!

Manchester City'nin yeni sezon öncesi Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, İngiliz ekibinde de gollerine devam ediyor. Norveçli, Manchester City'nin Wolverhampton'ı 3-0 yendiği maçta ikinci golü attı. Haaland, Premier Lig tarihinde ilk dört deplasman maçında da gole ulaşan ilk isim oldu. Haaland, bu sezon ligdeki 7 maçta 11 gole ulaştı. 22 yaşındaki oyuncu City ile 9 resmi maçta ise 14 gole ulaştı. Haaland, 52.4 dakikaya bir gol sığdırdı.

Bayern Münih'in yeni sözleşme beklentisine karşılık vermemesinin ardından Barcelona'nın yolunu tutan Robert Lewandowski, İspanyol ekibiyle göz kamaştırıyor. Bayern Münih kariyerine bir çok rekoru sığdıran ancak sezon başında bonuslarla birlikte 50 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan Polonyalı oyuncu, La Liga'da üst üste 5. maçında da gol bulmayı başardı. Lewandowski, toplam gol sayısını 6 hafta sonunda 8'e yükseltti. Tecrübeli golcü, Avrupa'yla birlikte de 8 maçta toplam 11 gole ulaştı. Lewandowski 6 maçta da her 57.2 dakikaya bir gol sığdırdı.

Lewandowski Bayern Münih ile ne yaptı?

34 yaşındaki Lewandowski, ülkesinde Znicz Pruszkow ve Lech Poznan'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2010'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımına transfer oldu. Dortmund'da skorer kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Lewandowski, 2014'te sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.



Lewandowski başarılarla dolu Bayern Münih kariyerinde 8 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupa, 3 Almanya Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.



Bayern Münih formasıyla 375 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 344 gol attı ve 72 asist yaptı.

Mbappe ve Neymar da göz kamaştırıyor

PSG, Fransa Ligi'nde liderliğini sürdürürken; iki yıldızı da golleriyle dikkat çekiyor. Mbappe, 8 maçta 10 gole ulaştı. 23 yaşındaki oyuncu, bu gollerin 7'sini ligde, üçünü ise Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.



Takım arkadaşı Neymar da sezona iyi bir başlangıç yaptı. Brezilyalı oyuncu, PSG ile çıktığı 10 resmi maçta 11 gol attı. Gollerinin sekizini ligde, ikisini Fransa Süper Kupası'nda birini de Şampiyonlar Ligi'nde kaydeden Neymar'ın 7 asisti de dikkat çekti.

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18/09/2022 10:28