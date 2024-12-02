Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu 10’uncu Halk Dansları Şöleni yapıldı.

Halk Dansları Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Kasım tarihlerinde yapılan Halk Dansları Şöleni’nin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki şölende konuşan Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, 10. Halk Dansları Şöleni’nin büyük bir emek ve örnek bir iş birliği ruhu içerisinde hazırlandığını vurguladı.

Kadirağa, yaptıkları işin sevgi işi olduğunu kaydederek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti, yurtdışındaki festivallere katılarak ülkeyi temsil eden tüm toplulukları başarılarından dolayı kutladı.

Kadirağa, çok daha verimli ve başarılı işler yapacaklarına inanç belirtti.

- Kadirağa’ya ödül verildi

Anadolu Folklor Vakfı Genel Başkanı Rüştü Akar, Anadolu Folklor Vakfı’nın ülkede ve yurt dışında yaptığı çalışmalarla halkın geleneksel kültüre verdiği değeri artırma yolunda ilerlediklerini kaydederek, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Akar, kültürel değerleri tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için gösterdiği büyük çaba ve özverisinden dolayı Anadolu Folklor Vakfı Yönetim Kurulu’nun "2024 Yılı Üstün Hizmet Ödülü Altın Madalyası"nı KKTC Halk Oyunları Federasyonu Başkanı ve CIOFF-KKTC Temsilcisi Özlem Kadirağa’ya verilmesi kararını açıkladı.

Şölende yer alan dernekler şöyle açıklandı:

“Alayköy Folklor Derneği, Dikmen Gençlik Merkezi, Gazimağusa Halk Dansları Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, Girne Gençlik Merkezi, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği, Güzelyurt Sanat Derneği, Halk Sanatları Derneği, İnönü Gençlik Merkezi, Kültür Sanat ve Spor Derneği, İskele Kültür ve Sanat Derneği, Lefkoşa Folklor Derneği, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Sevgi Çiçeği Kültür ve Sanat Derneği, Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği, Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği ve Türkiye’den 2 konuk halk dansları topluluğu Anadolu Folklor Vakfı Ankara, Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu."