11 ayda 326 operasyon, 280 kilo uyuşturucu

Polisi Genel Müdürü Kasım Kuni, bu yıl Ocak-Kasım ayları içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 326 operasyon yapıldığını ve yaklaşık 280 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilerek, 389 zanlı aleyhinde yasal işleme gidildiğini belirtti.

Kuni, geçmiş yıllara nazaran bu yılın ilk 11 ayı içerisinde ele geçirilen uyuşturucu miktarının rekor düzeyde olduğunu vurguladı.

Bu süreçte polis teşkilatı ile iş birliği içerisinde suçla mücadelede polise her konuda yardımcı olan başta halk olmak üzere devletin tüm kurum ve kuruluşlarına teşekkür eden Kuni, polis teşkilatına olan desteğin devam edeceğine inanç belirtti.