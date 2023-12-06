11 ayda 326 operasyon, 280 kilo uyuşturucu

ads ads ads ads
06/12/2023

ads
11 ayda 326 operasyon, 280 kilo uyuşturucu


Polisi Genel Müdürü Kasım Kuni, bu yıl Ocak-Kasım ayları içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 326 operasyon yapıldığını ve yaklaşık 280 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilerek, 389 zanlı aleyhinde yasal işleme gidildiğini belirtti.

Kuni, geçmiş yıllara nazaran bu yılın ilk 11 ayı içerisinde ele geçirilen uyuşturucu miktarının rekor düzeyde olduğunu vurguladı.

Bu süreçte polis teşkilatı ile iş birliği içerisinde suçla mücadelede polise her konuda yardımcı olan başta halk olmak üzere devletin tüm kurum ve kuruluşlarına teşekkür eden Kuni, polis teşkilatına olan desteğin devam edeceğine inanç belirtti.

06/12/2023 15:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.