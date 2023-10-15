11 bin kişi incelendi: İyi bir finansal planlama, ömrünüzü uzatabilir

Bir yıl önden finansal planlama yapmanın hayatınızı uzatabileceği yeni bir araştırmada belirtildi.

Enflasyonun tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bir dönemde para biriktirmek zor olabilir ve önceki araştırmalar birçok hanenin mali açıdan geleceğe hazırlık yapmada zorlandığını ortaya koyuyor.

Proaktif finansal planlamanın ölüm riskinin azalmasıyla bağlantılı olup olmadığını araştıran birkaç çalışma daha önceden yapılmıştı. Peki durum gerçekten böyle mi?

Bu çalışma için araştırmacılar Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık'tan 11 binden fazla yaşlının 22 yıla yayılan verilerini inceledi.

Katılımcılar sağlık durumlarını, öngörülen yaşam sürelerini ve finansal tercihlerinin geleceğini ne ölçüde düşündüklerini araştıran anketlere yanıt verdi.

Sonuçlar gözlemlenen dönem boyunca mali durumlarını istikrarlı bir şekilde planlayanların, ölme ihtimalinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Finansal stratejileri etkileyebilecek demografik özellikler, gelir ve kişinin beklediği yaşam süresi gibi potansiyel etkiler hesaba katıldığında bile, ikisi arasındaki bu korelasyon tutarlılığını sürdürdü.

Mali konularda daha ileriye dönük bir yaklaşım sergileyenler genel anlamda sağlık durumlarının daha iyi olduğunu bildirdi.

Daha uzun yaşam beklentisiyle mali durum arasındaki bağlantının en güçlü görüldüğü kesimse daha düşük gelire sahip olanlardı.

Araştırmacılara göre bu durum, özellikle yaslanacak bir finansal güvenlik ağı olmayan kişilere uzun vadeli planlamanın fayda sağlayabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan araştırma ekibi bu bulguların neden-sonuç ilişkisini doğrulamadığını ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu da belirtti.

Yine de araştırmacılar bu çalışmanın, yaşlılar arasındaki sağlık eşitsizliklerini azaltma çabalarına ışık tutulmasını sağlayabileceğini düşünüyor.

Colorado Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Profesör Joe Gladstone yaptığı basın açıklamasında, "Çalışmamız, finansal planlama esksikliğinin sadece cüzdanınıza değil, aynı zamanda sağlığınıza ve uzun süre yaşama ihtimalinize de kötü geldiğini gösteriyor" dedi.

Toplumu gelecekteki ihtiyaçları ve hedefleri hakkında daha fazla düşünmeye teşvik ederek refahlarını artırabilir ve sağlık eşitsizliklerini azaltabiliriz.

Independent