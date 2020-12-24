11 çocuğun sağlık durumları iyi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda kalan 11 çocuğun gıda zehirlenmesi şüphesiyle dün akşam Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, çocukların sağlık durumunun iyi oluğunu ve tedavilerinin yapılarak tabucu edildiklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda kalan dün akşam mide bulantısı ve halsizlik şikayeti yaşayan 11 çocuğun, yuva görevlileri tarafından gıda zehirlenmesi şüphesiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü ve hastanede müşahede altına alındıkları kaydedildi.

Açıklamada, 11 çocuğun sağlık durumunun iyi olup, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildikleri belirtilerek, endişelenecek bir durum söz konusu olmadığı vurgulandı.

BAKAN ÇAĞMAN İLE BAŞKURT LEFKOŞA ÇOCUK YUVASINI ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, bugün Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek, çocukların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yuvada kalan çocuklarla sohbet eden Bakan Çağman, çocukların sağlık durumunu birebir takip ederek, çocuklarla yakından ilgilendi.

Açıklamada, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 51 çocuğun devlet koruması altında bulunduğu ve yuvada 6 annenin günlük olarak görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, konuya ilişkin araştırmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından takip edildiği kaydedildi.

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24/12/2020 17:40