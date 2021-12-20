11 Çocuk şehit bugün Devlet töreniyle defnedilecek

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20/12/2021

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11 Çocuk şehit bugün Devlet töreniyle defnedilecek

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, Muratağa Sandallar toplu mezarındaki kazı çalışmaları tamamlandı.

Kazılarda 88 kişi bulundu, 75’i defnedildi, 2 kişinin kimlik tespiti çalışmaları ise devam ediyor.Kazılarda kimlik tespiti tamamlanan 11 çocuk şehit ise bugün devlet töreniyle defnedilecek.

Şehit çocuklar, Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde saat 10.00’da düzenlenecek devlet şehit cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, şehit cenaze töreninde Muratağa Sandallar Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarının ardından  cenaze namazları kılınarak defin işlemleri gerçekleştirilecek.

Şehitlerin en küçüğü 3, en büyüğü ise 17 yaşındaydı.

BRT

20/12/2021 08:36
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TAGS: şehit, kktc, haber
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