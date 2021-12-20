11 Çocuk Şehit Devlet töreniyle defnedildi

Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974 tarihinde Rumlar tarafından şehit edilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan 11 çocuk şehit defnedildi.

Şehit çocuklar, Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

AŞIR: YAŞANANLAR İNSANLIK İÇİN YÜZ KARASIDIR

Törende ilk konuşmayı Muratağa Sandallar Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır yaptı

Aşır, 1974 Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından erkeklerin esir olarak götürüldüğünü, savunmasız kalan çocuk ve kadınların topluca vahşice katledildiğini bunun insanlık için yüz karası olduğunu vurguladı.

Aşır, “Bugün 11 çocuğumuza son görevimizi yapıyoruz. İçimiz yanıyor. Kalkın çocuklar o yaşadığınız köyümüz sizin cıvıltılarınzla çınlıyordu, bugün sessizlik hakim . Köylerimizde hayallerimizde yaşıyorsunuz. Bu acıyı ancak yaşayan anlar ”dedi.

“KIBRIS’TA 1974 ÖNCESİNE ÖNCESİNE DÖNMEK İSEMİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin devam ettiğini vurguladı.

Makarios’un Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ENOSİS’e bir sıçratma tahtası olarak gördüğünü, Kıbrıs Türkünün yok edilerek Adanın Yunanistana bağlanmasını hedeflediğini hatırlatan Tatar, Kanlı Noel ile başlayan saldırılar ve katliamların yaşandığını kaydetti.

Bugün 11 çocuğun defnedildiğini bunun büyük acı olduğunu belirten Tatar şöyle konuştu:

“Büyük acı..Karşımızdaki zihniyet çocuk yaşlı bebek dinlemedi, dünya tarihinde görüşmemiş kalimalar yaşanmıştır..Kıbrıs Türk halkını bizleri yok edeceklerini sanmışlardır. Dolayısıyla bizim bu şehitlerimizin huzurunda söyleyeceğimiz ; asla Kıbrıs’ta 1974 öncesinde dönmek istemediğimizdir. Bizlerin bağımsız, hür , özgür yaşayabilmemiz için mutlaka Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü devam ettirmesi , Türk askeri varlığının da bu huzur ve güvenin yegane teminatı olduğunu biz kez daha dünya kamuoyuna paylaşmak istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına diz çöktürme amaçlı siyasetin devam ettiğini, emrivaki bir çözümle uzun vaadede yeniden bir soykırım ve Kıbrısı yunan adası yapmak hedefinin sürdüğünü vurguladı.

Tatar, “Bu zihniyete güvenmiyorum. Ben Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlğü ve Türk askerinin varlığına inanıyorum” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının ulusal dava mücadelesinin devam ettiğini ve edeceğini de vurguladı.

Konuşmaların ardından defin işlemleri gerçekleştirildi.

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20/12/2021 13:08