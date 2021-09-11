11 Eylül saldırıları dünyayı nasıl değiştirdi?

ABD'de 20 yıl önce yaşanan11 Eylül saldırıları bütün dünyayı sarstı, köklü değişikliklerin önünü açtı.

Saldırıların ardından yaşanan süreçte bir dizi yeni siyasi karar alındı, birçok alanda yeni düzenlemeler getirildi. Uçak seyahatlerinde dönüşüm yaşandı, Müslüman karşıtı ayrımcılık arttı ve sansür yaygınlaştı.

ABD'de o dönem eğitim gören birçok öğrenci okullarını bırakmak zorunda kaldı.

BBC, 20 yıl önce yaşanan saldırılardan sonra dünyanın nasıl değiştiğini uzmanlara sordu.

Siyaset Bilimci Olivier Roy, ABD'nin ülkelerin tarihi ve toplumsal yapısını göz önünde bulundurmadan Afganistan'da ve Irak'ta sıfırdan toplum yaratma girişimlerinin hata olduğunu ifade ediyor ve dini yapının da saldırılardan bu yana değiştiğine dikkat çekiyor. Roy, "Sivil toplumun yeniden İslamlaşması doruk noktasına ulaştı" diyor.

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11/09/2021 14:47