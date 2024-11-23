1,1 milyar euroluk gayrımenkul kredi satın alan şirketlerin eline geçti

Kredi karşılığı bankalara ipotek edilen ancak ödenemeyen borçlar nedeniyle açık artırmayla satışa çıkarılmadaki artış hane halkı ve işletmeleri zora soktu.

Haravgi’nin haberine göre, bugüne kadar borçları yüzünden bankalara ipotek edilen 1,1 milyar euro değerindeki gayrımenkul, kredi satın alan şirketlerin eline geçti.

Bin 323 gayrımenkul daha, açık artırmada satılmak üzere Rum Bankalar Birliği’ne bağlı “eauction-cy” sitesinde listelendi. Listelenen gayrı menkuller arasında 262 ikametgah (konut ve apartman dairesi), çoğu konut olmak üzere içerisinde bina bulunan 294 arsa ve tarla, 29 ofis ve dükkan bulunuyor.