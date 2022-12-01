11 sporcumuz Kepez Drag Pisti’nde yarıştı

Ülkemizde organize edilen 2022 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organizasyonu ile ve Miracle Cash&More sponsorluğunda 11’i yarışçı olmak üzere toplam 60 kişilik kafile Antalya’da yapılan Drag yarışına katıldı. 26-27 Kasım tarihleri arasında Antalya’nın Kepez Drag Pisti’nde, Kepez Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yılın son yarışına katılan kafilemiz; 11 yarışçı, 20 mekaniker, 10 üst düzey hakem ve seyircilerden oluşan 60 kişilik ekiple Antalya’daydı. Ülkemiz Motorsporları tarihinde en kalabalık yurt dışı katılımlarından biri olan yarışta KKDSOD hakemleri; Zamanlama, Eşleşmeleri belirleme, Start, Teknik Kontrol ve Pist Güvenliği gibi önemli görevler üstlenirken, en hızlı sınıflar dahil toplam 11 sporcumuz pistte podyum için mücadele etti.

En hızlı sınıf olan 9 saniye sınıfında mücadele eden sporcumuz Aykan Kalay üçüncü olmayı başarırken, 10 saniye sınıfında yarışan bir diğer sporcumuz Emre Erosal yine üçüncü olarak kupa almaya hak kazandı. Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği lisansıyla yarışta yer alan, ülkemizdeki Drag yarışlarında da başarılı dereceler elde eden Panagiotis Prodromou, 9 saniye sınıfında dördüncü oldu. 12 saniye sınıfında mücadele eden sporcularımızdan Hüseyin Deney, sıralamalarda en iyi sınıf derecesini elde etmesine rağmen yarışta elenirken, Ali Çıdan da 12 saniye sınıfında mücadele eden bir diğer sporcumuz oldu. 13 saniye sınıfında mücadele eden kadın sporcumuz Melisa Kaplan, 13 saniye sıralama seansında en iyi dereceyi yapmayı başardı. Yarışta ise elenmekten kurtulamadı. Ahmet Esendağlı, Atakan Çağlar, Gürkan Gülderen, Ömer Öztürk ve Sefa Aykut ise antrenmanlarda teknik arıza yaşayarak yarışta yer alamadılar.

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, “Antalya’ya çok kalabalık bir ekiple geldik. Daha önceki yarışlarda olduğu gibi Organizasyonda önemli görevler üstlenen üst düzey hakemlerimiz oldu. Ayrıca 11 araçlık bir kafile ile KKTC Motorsporları tarihinin en kalabalık yurtdışı temsiliyetini gerçekleştirdik. Antalya’da bizi çok güzel ağırlayan Kepez Otomobil Sporları Kulübü Başkanına ve görevlilerine çok teşekkür ederim. Sporcularımızı da elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederim.” dedi.

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01/12/2022 11:39