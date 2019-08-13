11 ülke harekete geçti! Türkiye de tehdit altında

Pasifik Ateş Çemberi'ne kıyısı olan ülkeler sık sık bölgedeki yoğun sismik faaliyet sebebiyle oluşan tsunamilere maruz kalıyor.

Akdeniz'de meydana gelen 4 tsunami etki açısından zayıf olsa da çok daha büyük bir tsunaminin özellikle Türkiye, Yunanistan ve İsrail gibi Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri vurabileceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de olası tsunami tehdidine karşı geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir hamle geldi.

Akdeniz'e kıyısı olan bazı Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri açık denizde meydana gelebilecek 7 büyüklüğündeki bir depremin ortaya çıkaracağı tsunami tehdidine karşı tatbikat düzenledi.

4 gün süren 'Might Waves' adlı tatbikata İsrail, ABD, Fransa ve Yunanistan orduları katıldı.

İsrail'in Hayfa kenti açıklarında düzenlenen tatbikatın konusu, Akdeniz açıklarında meydana gelecek dev depremin ardından 15 dakikada kıyıya vuracak tsunamiydi.

Tatbikata göre İsrail'in kuzeyinde meydana gelen deprem binlerce kişinin ölümüne yol açıyor ve alt yapıda ciddi tahribata sebep oluyor.

Tsunami tatbikatında denizdeki yaralılara müdahale ve insani yardım transferi senaryoları gerçekleştirildi.

4 ülkenin yanı sıra 7 ülkenin ordusunun da tatbikata gözlemci olarak katıldığı belirtildi.

Akdeniz'de her 100 yılda bir büyük çaplı tsunami meydana geliyor.

İsrail'in Akdeniz kıyısı ise ortalama her 250 yılda bir tsunami dalgalarının hedefi oluyor.

İsrail Dışişleri ve Savunma Komitesi'nin Sivil Cephe Hazırlık Alt Komitesi tarfından 2016 yılında hazırlanan rapora göre İsrail'de meydana gelebilecek 7.5 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 7 bin kişinin ölümüne ve 8 bin 600 kişinin de yaralanmasına sebep olacak.

Avrupa ülkeleri, Akdeniz ve Bağlantılı Denizler Tsunami Erken Uyarı ve Zararlarını Azaltma Sistemi Hükümetlerarası Koordinasyon Grubu ICG/NEAMTWS'ye öncülük ediyor.

Bu yapının parçası olan ülkelerin Girit ya da Yunanistan'da bir deprem meydana geldiği anda nüfuslarını tahliye etmek için 20 dakikadan fazla süreleri bulunuyor.

Avrupa'da olası bir büyük depremin tsunamiye yol açabileceği bir diper nokta ise İspanya'nın Atlas Okyanusu kıyısı.

Akdeniz havzasında İspanya'nın güneyi ve Doğu Akdeniz gibi bölgelerde sismik olarak sürekli faaliyet gözlemleniyor.

Cantabria Üniversitesi Çevre Hidroliği Enstitüsünde görev yapan doğal afetler uzmanı Ignacia Aguirre, İspanya'nın güneyi gibi tsunamiye açık bölgelere yeterince önem verilmediğine dikkat çekiyor.

Aguirre, İspanya'nın Huelva ve Cadiz gibi kentlerinin bu tip durumlara hazırlıklı olması ve tsunami için acil eylem planı geliştirmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

2004 yılında Endonezya'da meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami dalgaları 230 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanmıştı.



Hürriyet