11 yaşında emekli oluyor! Bir ayda 110 bin sterlin kazanç

Oyuncak ve saç aksesuarları satarak ayda 110 bin sterlin kazandığı bildirilen 11 yaşındaki Pixie Curtis emekli olmaya hazırlanıyor. Pixie Curtis adındaki küçük kız aksesuar markası 'Pixie's Bows' aracılığıyla bir servet kazandı ve yakın zamanda ise 'Pixie's Fidgets' adıyla stres çarkı işine giriş yapmıştı. Ancak Pixie artık işi bırakıp eğitimine odaklanmayı düşünüyor.

KENDİNE ODAKLANMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Avustralyalı küçük kız, hak ettiği dinlenmeyi ve kendine odaklanmayı sabırsızlıkla beklediğini söylüyor. Çalışkan kız sıradan bir çocuk değil çünkü daha gençlik yıllarına bile girmeden aksesuar markası Pixie's Bows aracılığıyla çoktan bir servet kazanmıştı.

DAMGASINI VURDU

Halkla ilişkiler uzmanı Roxy Jacenko'nun kızı Pixie bu süreçte doğal olarak biraz yardım aldı. Ancak aynı zamanda her şeye kendi damgasını da vurdu. İngiliz basınının bildirdiği üzere, yakın zamanda yalnızca bir ayda 110 bin sterlin kazandığını öne sürdüğü bir stres çarkı işine de giriş yapmıştı. Roxy, Pixie'nin başarısı konusunda kendisini en çok heyecanlandıran şeyin 'bu kadar genç yaşta sahip olduğu girişimci ruh' olduğunu kaydetti. Ancak Pixie, eğitim hayatına daha fazla dikkat etmek amacıyla şimdilik işe ara vermeye karar verdi.