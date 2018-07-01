11 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi öfke yarattı

Malezya'da 41 yaşındaki bir kişinin, 11 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenmesi ülkede öfke yarattı.

Olayın basına yansımasının ardından, çocuk hakları savunucuları evlilik yaşının 18'e çekilmesi için çağrıda bulunuyor.

Malezya'da yasal evlilik yaşı 18 olsa da, 16 yaşın altındaki Müslümanlar şeriat mahkemelerinin izniyle evlenebiliyor.

Ancak Malezya hükümeti, söz konusu evliliğe dair bir izin kaydı bulunmadığını ve olayın araştırıldığını açıkladı.

Taylandlı olan çocuğun ailesi, 16 yaşını doldurana kadar ebeveynleriyle kalmasına izin vermesi koşuluyla, evliliğe rıza gösterdiklerini söylüyorlar.

Malezya'da Müslüman erkekler 4 kadınla evlenebiliyor.

Yerel basın, söz konusu kişinin, 2 eşinin ve yaşları 5 ila 18 arasında değişen 6 çocuğunun daha olduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), evliliğin "şoke edici ve kabul edilemez" olduğu açıklamasını yaptı.

Evlilik töreninden paylaşılan fotoğrafta söz konusu kişi, çocuğun elini tutarken görülüyor.

Ailenin, ülkenin kuzeydoğusundaki Kelantan eylatinde ağaçlardan kauçuk özü toplayarak geçimlerini sağladıkları belirtiliyor.

Malezyalı çocuk hakları savunucuları ise, söz konusu kişinin zengin bir tüccar olduğunu, çocuğun ailesinin ise yoksulluk içinde yaşadığını kaydediyor.

UNICEF: Hükümet çocuk evlilikleri yasaklasın

Malezya Kadın, Aile ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı, şeriat mahkemesinin izni olmaması halinde, evliliğin yasa dışı olacağını ve söz konusu kişinin 6 aylık hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını kaydetti.

AFP haber ajansına konuşan hak savunucusu Syed Azmi Alhabshi, "11 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenmek, ancak bir pedofilinin davranışı olabilir" dedi.