11 yaşındaki çocuk futbol oynarken yaralandı yoğun bakımda!

ads ads ads
26/06/2022

ads
ads
11 yaşındaki çocuk futbol oynarken yaralandı yoğun bakımda!

Dikmen’de dün saat 17.30 sıralarında, futbol sahası içerisinde arkadaşları ile futbol oynayan 11 yaşındaki Kadir Karataş, kaleye giden topu kurtarmak için üst kale direğine tutunması sonucu, demirden mamul seyyar kalenin devrilmesi başından ve sol kolundan yaralandı.

Olayda yaralanan Karataş kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

26/06/2022 09:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: 11 yaşındaki çocuk futbol oynarken yaralandı yoğun bakımda!
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.