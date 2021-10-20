11 yaşındaki çocuk patlayan telefon yüzünden hayatını kaybettti

Telefonların kullanımları arttıkça yaşanan vakalarda da artış oluyor. Vietnam’da yaşanan bir olayda 11 yaşındaki çocuk telefonunun patlamasıyla yanarak hayatını kaybetti.

Yapılan resmi açıklamalara göre Vietnam’da bir çocuk çevrim içi derslerine girmek için telefonunu kullanıyordu. O sırada şarjı biten telefonu şarja takıp dersine devam etmek için telefonu kullanan çocuk dehşeti yaşadı.

VÜCUDANDAKİ YANIKLAR SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Telefonun şarjdayken bir anda alev almasıyla yanmaya başlayan çocuk, bu olay sonrası hayatını kaybetti. Çocuğun yaşadığı olay yerel basında büyük yankı buldu. Times of India tarafından yapılan bir habere göre çocuk vücudundaki korkunç yanıklar sebebiyle hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrası yayımlanan bir raporda çocuğun kimliğine dair çok detay bulunmuyordu. Vietnam’ın Nghe An eyaletinde yaşayan çocuk çevrim içi derslerine katıldığı sırada telefonu şarjdaydı ve bir anda patladı. Bu patlamayla çocuğun kıyafetleri alev aldı.

Patlamayı duyan ve yangını gören komşuların hemen müdahale etmesine rağmen çocuk kurtarılamadı. Patlama yaşanan telefonun modeli ve şarj cihazı hakkındaysa bir açıklama yapılmadı. Polis ise çocuğun korkunç ölümünü araştırıyor. Daha önce de Hindistan’da 18 yaşındaki bir genç telefonunu şarja takmış ve cihazın alev alması sonucu yanarak hayatını kaybettiği haberleri ülkenin gündemine gelmişti.

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20/10/2021 10:07