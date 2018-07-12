11. Meşale Festivali başlıyor

Festival hakkında bilgi veren Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi,sadece Dikmen’de değil belediyeye bağlı bütün köylerde etkinlikler organize ettiklerini, son 4 gece Dikmen’de birçok etkinlik ve sahne şovları düzenleneceğini söyledi.

Çelebi, “Belediye hizmetlerinin yanında gençlere ve spora verdiğimiz değer ve kültür-sanata desteklerimiz devam edecektir’ dedi. 21 Temmuz’a kadar sürecek olan festival, renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Yarın Dağyolu’nda Grup Otantik Konseri ile başlayacak olan festival, 14-15 Temmuz tarihlerindeödüllü basketbol turnuvaları, 16 Temmuz’da tombala ve 17 Temmuz’da Klasik Otomobil Turlarıyla devam edecek.

18 Temmuz tarihinde Lütfiye Özipek, 19 Temmuz’da Zeki Karahanoğlu ve Saffet Anibal konserleri ile sürecek festival, 20 Temmuz’da Frekans ve 21 Temmuz’da SOS konserleri ile son bulacak.

Festivalde konserlerin yanı sıra devlet piyangosu çekilişi, Joker Brass ve YDÜ Dance Team gibi organizasyonlarda yer alacak.