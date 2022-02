Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin, 21. Zeytin Festivali – Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği 2022 çerçevesinde düzenleyeceği 11. Uluslararası Karikatür Yarışması’na eser kabulü başladı.

Başvuruların en geç 30 Nisan tarihine kadar “11. Uluslararası Karikatür Yarışması, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, Posta Kutusu: 455 Lefkoşa – Kuzey Kıbrıs” adresine gönderilmesi gerekiyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, Girne Belediyesi’nin Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği ile birlikte her yıl Zeytin Festivali kapsamında düzenlediği ‘Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği ve Uluslararası Karikatür Yarışması’nın artık pek çok ülkenin sanat çevrelerince bilinir ve önemli bir yarışma olarak tanınır hale geldiğini kaydetti.

Güngördü, “Son iki yıldır yaşadığımız Covid- 19 Pandemisine rağmen, bu bağlamda yoğun çabalarımızla yarışmanın devamlılığını sağlanmış, zor koşullar olmasına karşın, sanatın birleştirici, iyileştirici ve sınır tanımayan gücüyle yarışma her geçen yıl gelişmekte, adından söz ettirmektedir” dedi.

YARIŞMA ŞARTLARI

Belediye tarafından 11. Uluslararası Karikatür Yarışmasının şartları şöyle açıklandı:

“Yarışma, – din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın – 18 yaş üstü amatör veya profesyonel tüm Dünya karikatürcülerine veya karikatür çizebilen herkese açıktır.

Konular: A) Zeytin, Zeytin ve Zaman, Zeytin ve Tarih, Zeytin ve Mitoloji, Zeytin ve Teknoloji, Zeytin ve Kıbrıs, Zeytin ve Hayat, Zeytin ve Barış, Zeytin ve Savaş, Zeytin ve Sağlık, Zeytin ve Kadın, Zeytin ve Adam, Zeytin ve Çocuk, Zeytin Ağaçlarının Kesilmesine Karşı Karikatürler, Zeytin Yağı, Zeytin Dalı, Zeytin Ağacı, Zeytin’in Yararları, Zeytin ve Yağ Değirmenleri vd. B) Serbest Konu (Herhangi bir konu çizilebilir).

Yarışmaya gönderilecek eserler karikatür tarzında olmalıdır. Resim veya illüstrasyon tarzındaki eserler kabul edilmez. Karikatürler yazısız olmalıdır. Yarışmaya gönderilecek eserler orijinal olacaktır. Ölçü: A4 veya A3. Siyah – beyaz veya renkli. Her katılımcı isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresini karikatürün arkasına yazacak; fotoğraf ve kısa özgeçmiş gönderecektir. Yarışmaya her dalda (Zeytin veya Serbest) en çok ikişer eser ile katılmak mümkündür (2 x 2 = 4) “

ÖDÜLLER

Yarışmada dereceye girecek eser sahiplerine verilecek ödüller ise şöyle:

“Büyük Ödül, 15.000 Türk Lirası + Altın Zeytin Heykeli + Diploma.

Zeytin konulu bölüm: Birincilik Ödülü, 5.000 Türk Lirası + Altın Zeytin Heykeli + Girne Belediyesi Ödülü; İkincilik Ödülü, Gümüş Zeytin Heykeli + Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Ödülü; Üçüncülük Ödülü, Bronz Zeytin Heykeli + Zeytin Festivali Ödülü. 50 Çizere Finalist Ödülü.

Serbest konulu bölüm: Birincilik Ödülü, 5.000 Türk Lirası + Altın Zeytin Heykeli + Girne Belediye Başkanı Özel Ödülü; İkincilik Ödülü, Gümüş Zeytin Heykeli + Zeytin Mizah Şenliği Ödülü; Üçüncülük Ödülü, Bronz Zeytin Heykeli + Ramiz Gökçe Özel Ödülü. 50 Çizere Finalist Ödülü”.

Detaylı yarışma şartnamesi http://www.zeytinkarikaturleri.com adresinden temin edilebilir.

04/02/2022 15:09