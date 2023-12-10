111 yolcu taşıyan uçak, havada aniden irtifa kaybetmeye başladı; 20 dakika boyunca düştü

Rusya'nın resmi havayolu şirketi Rossiya'ya ait Airbus A319 havadayken büyük bir panik yaşandı.

St. Petersburg'a gitmek üzere havalanan ve 111 yolcu taşıyan uçak aniden irtifa kaybetmeye başladı. Oksijen maskelerinin otomatik olarak çıktığı uçakta yaşananlar anbean kayıtlara geçti.

İrtifa kaybeden uçakta oksijen maskeleri açıldı

Görüntülerde yolcuların çığlık çığlığa bağırdığı ve dua ettiği görülüyor. Mürettebat daha sonra uçağın inişini yavaşlatarak sağ salim yolcuları kalkışın gerçekleştiği havalimanına indirdi.

Uçağın yaklaşık 20 dakika boyunca burun üzeri irtifa kaybettiğini söyleyen bir yolcu, "Bir anda düşmeye başladık. Herkes bağırıyordu ve bir anda oksijen maskerleri otomatik olarak indi" dedi.

Bu panik anı sırasında mürettebatın çok soğukkanlı olduğu da açıklandı.

Son dönemde bu tür olayların çok yaşandığı Rusya'da bu kronik sorunun arkasında Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar olduğu tahmin ediliyor.