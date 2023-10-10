112 Acil Servis vakalara yetişemiyor…

Haber Kıbrıs-Özel

Hemen hemen tüm vatandaşların acil bir sağlık durumunda can havliyle telefona sarıldığında ilk çevirdiği numara olan “112” SOS veriyor.

Ada genelinde 17 ayrı istasyonda, görev yapan 112 Acil Servis personelinin durumu günden güne kötüye gidiyor. Özveri ile günün 24 saati hizmet veren 112 Acil Servis personeli hem ülkede artan nüfus hem de ekipman ve araç sayısı nedeniyle hastalara yetişemez oldu.

Araçlar bir bir bozuluyor

112 Acil Servis’in uzun yıllardır yükünü çeken araçlar bir bir bozuluyor. Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu alanda yatırım yapmaması özelden destek alınmasına neden oluyor. 112 Acil Servis personeli zaten mevcut durumda vakalara yetişmekte zorlanırken araçların problem çıkartması işlerin daha da çok aksamasına neden oluyor.

Sağlık ocaklarında ambulans eksikliği var

17 ayrı istasyonda görev yapan 112 Acil Servisler kırsalda daha çok yetersiz kalıyor. Kentlerdeki ambulans ihtiyacının karşılanması için sağlık ocaklarında bulunan ambulanslar kentlere çekiliyor. Bazı bölgelerde ambulansın hastaya ulaşması 1 saati bulabiliyor. Bu durum vatandaşın ciddi tepkisine neden oluyor.

Kadro ve araç sorunu yaşanıyor…

Kadro eksikliği ve araç sıkıntısı nedeniyle özel hastanelerden yardım almak zorunda kalan ‘112 Acil Servis’ hastaya kentlerde 10 dakikada ulaşma noktasından çok geride.

Elde edilen bilgilere göre birçok ambulans kullanılmaz hale geldi. Onlarca çalışmayan ambulans çürümeye terk edildi.

Paramedik personel canla başla çalışırken araç ve araç içi altyapı eksiklikleri nedeniyle bir noktadan sonra yetersiz kalıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 112 Acil Servis’e hem personel hem de araç noktasında yatırım yapmaması mevcut personelin de iş yükünü artırıyor. Artan nüfus ile vakaların da artması personelin tüm olaylara yetişmesinde ciddi bir sorun oluşturuyor.

Onbaşı: Sağlık İşleri Dairesi Yasası’nın geçmesi şart…

Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Şükrü Onbaşı, ‘112 Acil Servis’te yaşanan problemlerin ‘Sağlık İşleri Dairesi Yasası’nın hayata geçirilememiş olmasından kaynaklandığını söyledi.

Ülkemizde halen daha 112 Acil Servis ve ambulans hizmetlerinin çalışma esaslarını düzenleyen bir yasanın olmamasından yakınan Onbaşı “Ambulans hizmetler yataklı tedavi ve temel sağlık yürüyor” dedi.

“Paramedik kadrosu yetersiz”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde paramedik kadrosunun sayı olarak yetersiz olduğuna dikkat çeken Onbaşı, “Bu kadro doldu ve yasa yapılmadığı için yeni paramedik işe alınamıyor. Ambulans şoför kadrosu da ayrı bir sorun. Şoförler Başbakanlık kadrolarından Sağlık Bakanlığı kadrolarına aktarılıyor, işçi olarak görev yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Özel hizmete evet ama..”

Özelden hizmet alınması durumunda, söz konusu ambulansların ve görevli personellerin yeterlilik durumu kontrol edilmesi gerektiğini altını çizen Şükrü Onbaşı “Özellikle hafta sonları mevcut personel vakalara yetişemiyor. Bu tip durumlarda özelden destek alınıyor. Sağlık İşleri Dairesi Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile bu problemlere çözüm üretilebilecek” diye konuştu.