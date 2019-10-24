Sharon Stone: Temel İçgüdü korkularımızı yakaladı

Allure dergisine konuşan Sharon Stone, “Temel İçgüdü’nün tarihin tam da olması gereken anında yapıldığını düşünüyorum. Çünkü tüm korkularımızı, şüphelerimizi ve gücün kadınların lehine değişim anını yakaladı” dedi. 61 yaşındaki usta oyuncu Stone sözlerine şöyle devam etti: "Hala etkileyici bir film ama bugün yapılabilir miydi? Yapıldığı zamanki sansasyonu yaratacağına şüpheliyim." "Kariyerime başladığımda oturmamıza müsaade edilen iki şekil vardı: Ayak bilekleri üst üste gelecek şekilde ya da bilekler sandalyenin altında bitişecek şekilde." 90’lardan bu yana sektördeki deneyiminin nasıl değiştiğinden bahseden Stone, "Vücudumu çok daha fazla seviyorum. Vücuduma minnettarım. Ben gençken herkes bana vücudumda neyin kusurlu olduğunu söylerdi". "Temel İçgüdü oyuncu kadrosuna girdiğimde her gün bana kilolarca makyaj yapan bir makyöz tuttular" diyen Stone, "Her gün karavanıma gidip o makyajı çıkarırdım. Ama makyözümü seçme özgürlüğüm yoktu, adım da afişte (filmin adının) üstüne konmazdı" ifadelerini kullandı.

24/10/2019 11:52