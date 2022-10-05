115 araç sürücüsü rapor edildi

İskele Polis Müdürlüğü dün ve bugün sorumluluk sahasında, asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

ads ads ads ads
05/10/2022

ads
ads
115 araç sürücüsü rapor edildi

İskele Polis Müdürlüğü dün ve bugün sorumluluk sahasında, asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Denetimler kapsamında, eğlence mekanlarıyla halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 650 araç sürücüsü kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 115 araç sürücüsü rapor edilip aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Bir araç ise kayıtsız olduğundan dolayı trafikten men edildi.

05/10/2022 14:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: polis, denetim, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.