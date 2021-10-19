115 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.872 olup, 71'i yerel 115 pozitif vakaya rastlanmış, 99 kişi taburcu edilmiştir.

44 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 71 kişi ise yerel vakadır.

30 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

19 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.872

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 115

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44

Yerel Vaka Sayısı: 71

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 99

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.291.835

Toplam Vaka Sayısı: 21.198

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.002

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1183

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1141

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1834

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 459

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 197

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7059

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 68.720

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19/10/2021 18:48