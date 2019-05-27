Devlet Piyangosu’nun 18 Nisan çekilişinde büyük ikramiye talihlisine teslim edildi
18 Nisan tarihli çekilişinde 900 bin TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.
27/05/2019
Devlet Piyangosu’nun 18 Nisan tarihli çekilişinde 900 bin TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.
Devlet Piyangosu Birimi’nden yapılan açıklamada, 18 Nisan gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 900 bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği, ikramiyeyi kazanan şahsın isminin açıklanmasını istemediği belirtildi.