117 koyun ve kuzudan 90 tanesi bulundu

Mayıs – Haziran 2022 tarihleri arasında, Geçitkale ve Mutluyaka’ da meydana gelen hayvan sirkatleri ile ilgili Dörtyol ve Geçitkale karakolu polislerinin sürdürdürdüğü soruşturmada 6 bölgede sirkat edilen 117 adet koyun-kuzudan 90 tanesi bulunarak emare alınırken mesele ile ilgili Ü.Y, A.A, O.D ve N.K ayni gün tutuklandıktan sonra 26.06.22 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Tutukluluk süreleri dolan zanlı 1 ve zanlı 2 “hayvan sirkati ve hırsızlık mal kabulü “suçlamasıyla bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri beşer gün daha uzatılırken aleyhlerinde bu meselede suç tespit edilemeyen zanlı 3 ve 4 serbest bırakıldı.

Polis memuru Aytaç Çebi, 28.29.05.22 tarihinde Geçitkale sakini S. K ’a ait ağıldan 26 adet, 03-04.06.22 tarihinde yine Geçitkale sakini H. A’e ait ağıldan 39 adet, 13-14.06.22 tarihinde Mutluyaka’ da sakin B. D’ a ait ağıldan 20 adet, 21-22.06.22 tarihlerinde Boğaztepe’ de E. M’ ya ait ağıldan 5 adet, 23-24.05.22 tarihinde Avtepe sakini F.M ‘ye ait ağıldan 6 adet, 13-14.05.22 tarihinde Pamuklu sakini T. K’ a ait ağıldan 16 adet ve 14-15.05.22 tarihinde Değirmenlik sakini S.A ya ait ağıldan 5 adet koyun-kuzu sirkat edildiği yönünde alınan şikayet doğrultusunda soruşturma başlatıldığını söyledi.

Dörtyol polis karakol personeli ile koordineli uzun süre sürdürülen titiz ve kapsamlı soruşturmada, Mutluyaka’daki hırsızlık olayında bölgede tespit edilen bir kamera görüntüsünde, olay mahallinde görünen beyaz renk Van araçtan yola çıkılarak güzergah üzerindeki takibin sürdürülmesi sonucu bahse konu aracın Yeşilköy’ de tespit edildiğini söyleyen polis, hayvancılık yapmadığı halde tasarrufunda yüklü miktarda koyun-kuzu olduğuna dair alınan bilgi üzerine ayni gün zanlı 1’in ağılına gidildiğini kaydetti.

Zanlı 1’in ağılında eşi huzurunda yapılan araştırmada 39 adet kuzunun tespit edildiğini ayni gün şikayetçilerin bahse konu ağıla gelmelerinin sağlandığını söyledi.

Şikayetçiler tarafından yapılan incelemede, teşhis edilen koyun-kuzuların emare alındığını belirten polis, Yeni Erenköy sakini zanlı 2’nin ağılında birçok koyun, kuzu bulunduğuna dair alınan bilgi üzerine ayni gün zanlı 2’nin Yeni Erenköy’deki ağılına da gidildiğini ve kuzuların emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını belirtti.

Gelincik sakini N.N ’in zanlı 1’den hayvan aldığına dair alınan bilgi ışığında 26.06.22 tarihinde bahse konu şahsın ağılında yapılan incelemede 27 adet koyun-kuzunun şikayetçiler tarafından teşhis edilmesi sonucu emare alındığını belirten tanık zanlıların bu ana kadar polise herhangi bir ifade vermediklerine dikkat çekti.

Şu ana kadar sirkat edilen 117 hayvandan 97 adedinin bulunarak emare alındığını, 20 tanesinin henüz bulunamadığını, bulunan 97 hayvandan 84 adedinin teşhis edildiğini geriye kalanlarının yünlerinin kırpılması neticesi teşhis edilemediklerine dikkat çeken tanık, tahkikatın devam etmekte olduğunu, kamera görüntülerindeki incelemelerin devam ettiğini, alınması gereken ifadeler yanında mesele ile ilgili isim bazında bilinen 2 kişinin aranmakta olduğunu, bunlardan birinin yurt dışına kaçtığını diğerinin ise aranmakta olduğunu ve henüz bulunamayan hayvanlar olduğunu söyledikten sonra zanlıların tutukluluk sürelerinin sekizer gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Talep edilen 8 gün süreyi savcı yardımcısının 5 gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların beşer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

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29/06/2022 19:31