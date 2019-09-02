HABER KIBRIS

ad

118 bin Euro ile yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

2 Kişi tespit edildi, haklarında yasal işlem başlatıldı

ads
02/09/2019
HK

ads
118 bin Euro ile yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

Ercan Havalimanı’nda dün, yasanın belirttiği rakamın üzerinde nakit parayı yurt dışına çıkarmaya çalışan iki kişi tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre,  Ö.A.(E-47) tasarrufunda 118 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

A.S.(E-46) ise  tasarrufunda  33 bin  ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, ercan
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.