119 milyonluk dev ikramiye sahibini buldu!
Süper Loto'da büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekilişte 119 milyon 693 bin 823 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu.
21/01/2022
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. En çok kazandıran oyunda 6 bilen ikramiyenin sahibi oluyor. Çekiliş ise canlı yayında yapılıyor. İşte, 20 Ocak Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama...
20 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Perşembe günü ikinci Süper Loto çekilişi saat 21:30'da yapıldı. Heyecan yaratan çekiliş ise millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı. Kazandıran numaralar; 3-8-10-44-52-55 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 1 kişi 119.693.823,45 TL büyük ikramiyenin sahibi oldu.