İspanya'da hükümeti kurma görevi Pedro Sanchez'in

Meclise giren siyasi partilerin liderleriyle tek tek görüşen Kral 6. Felipe tarafından verilen hükümeti kurma görevini kabul eden Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, "Ülkeyi yönetecek tek alternatif sosyalist hükümet. Başka alternatif yok. Ya sosyalist parti ülkeyi yönetecek ya da sosyalist parti yönetecek" dedi.

Hükümetin güvenoyu almasına etki edebilecek, meclisteki 3 büyük siyasi partinin (Halk Partisi, Vatandaşlar ve Unidas Podemos) liderleriyle gelecek haftadan itibaren görüşmelere başlayacağını söyleyen Sanchez, İspanya'nın kaybedecek zamanı olmadığını vurguladı.

"Ülkeyi ilerici değerlerle yöneteceğim" ifadesini kullanan Sanchez, önceliklerini "iklim ve ekolojik değişimle mücadele, ekonomide ve eğitimde dijitalleşme, kadın erkek eşitliği ve Avrupa Birliği" olarak sıraladı.

Diğer yandan, Başbakan Yardımcısı olan PSOE milletvekili Carmen Calvo da sağ görüşlü Halk Partisi (PP) veya liberal sağdan Vatandaşlar (C's) partisinin çekimser oyuyla bir azınlık hükümeti kurmalarının "en demokratik yol" olduğunu savundu.

Ancak mevcut durumda, hem PP hem de C's liderleri, Sanchez'in kuracağı hükümete güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı.

Meclis içinde şu ana kadar PSOE'ye tek açık destek veren fakat tek başına desteği yeterli olmayan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'un "koalisyon hükümeti" teklifi de karşılık bulmadı.

PSOE liderinin kendisiyle görüşmemesinden yakınan Unidas Podemos lideri Pablo Iglesias, "İki haftadır Sanchez ile konuşmuyorum" diyerek tepkisini gösterdi.

PSOE yetkilileri, meclis matematiğine göre sadece azınlık hükümeti kurulabileceğini savundu.

3 TUTUKLU KATALAN MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETMEYECEK

Bu arada 28 Nisan'daki erken genel seçimlerde milletvekili seçilen ancak, 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunu organize etmek suçundan tutuklu yargılandıkları için Meclis Başkanlık Divanı tarafından yetkileri dondurulan 3 Katalan milletvekilinin milletvekilliğinden istifa etmeyecekleri açıklandı.

Tutuklu yargılanan diğer Katalan milletvekili Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) lideri Oriol Junqueras ise 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde parlamenter seçilmesinden dolayı milletvekilliğini partisinden bir adaya bırakarak, AP parlamenterliğini tercih edeceğini bildirdi.

Diğer yandan Katalonya için Birlik (JxCAT) partisinden liste başı adayı olarak meclisi giren, tutuklu yargılanan Katalan milletvekillerinden Jordi Sanchez'in, Kral'ın siyasi partilerin liderleriyle yaptığı görüşmeye katılma talebi Yüksek Mahkeme tarafından reddedilince yerine JxCAT partisinden milletvekili Laura Borras, Kral tarafından kabul edildi.

Kral 6. Felipe ile yaklaşık 1 saat görüştükten sonra gazetecilere açıklama yapan Borras, "Biz Katalanların kralı yoktur." dedi.

Borras, Kral 6. Felipe'ye "İspanya'daki tutuklu siyasetçilerin gerçeğini" anlattığını ve Jordi Sanchez'in yazdığı bir mektubu ilettiğini söyledi.

YENİ HÜKÜMETİN TEMMUZ AYINDA KURULMASI BEKLENİYOR

Son 4 yılda 3. kez seçime giden İspanya'da yeni hükümetin temmuz ayının ilk haftasında kurulması öngörülüyor.

İspanya'da siyaset uzmanları, 2018 Haziran ayında kurduğu azınlık hükümeti sadece 10 ay süren Sanchez'in yeni kuracağı hükümetin de çok uzun ömürlü olmayacağını belirtiyor.

İspanya'da 28 Nisan erken genel seçimlerinin ardından 350 sandalyeli Meclis'te dağılım şu şekilde olmuştu:

"Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 123, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 66, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 57, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ve Katalonya'daki kolu En Comu Podem 42, aşırı sol görüşlü Vox 24, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 15, Katalonya için Birlik 7, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6 ve ülkedeki diğer özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerden Eh Bildu 4, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Compromis 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1".