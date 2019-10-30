Türkiyeli Sanatçı Hakan Daloğlu’nun Kişisel Sergisi YDÜ'de Açıldı

akın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ne bağlı Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılışa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sanatçı Hakan Daloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “An itibariyle Yakın Doğu kampüsünde 8 ülkenin (Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye, Belarus, Kosova, Almanya ve Litvanya) sanatçılarının eserlerinden oluşan 8 ayrı sergide, toplamda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için üretilen 734 çalışmanın daha sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı Hakan Daloğlu’nun sergisi ile birlikte bir yıl içerisinde 166. serginin açılışını şu an gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullanarak konuşmasına başladı. Prof. Dr. Şanlıdağ, daha önceki konuşmalarında Yakın Doğu Üniversitesi olarak CERN projesine dahil olunacağına dair çalışmalara başlandığından söz ettiğini, bu bağlamda CERN’de büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın en önemli parçasını 4 büyük dedektörün (ATLAS, CMS, ALICE ve LHCb) oluşturduğunu vurgulayarak, geçen hafta itibarıyla Yakın Doğulu bir araştırmacının, CMS grubunda, çarpışma sırasında CMS dedektörü tarafından dedekte edilen parçacıkların kaydedilmesi ve elde edilen verilerin işlenmesinde çalışmaya başladığını söyledi. Şanlıdağ, bu gruba 37 ülkeden, yaklaşık 2000 fizikçi ve mühendisin katılmakta olduğunu, 155 enstitünün katkı verdiğini vurguladı. “Üniversitemiz, belirlediği hedeflere ulaşmak için sanat, bilim ve yenileşim ekseninde çalışmaya ve üretmeye yılmadan devam edecektir” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ; “Sonuç itibarıyla unutulmamalıdır ki, üniversitelerin üreteceği bilimden, yenileşim ve teknolojiden lokal olarak toplumumuz global olarak da uygarlığımız kazanacaktır. Bu uzun ve meşakkatli yolculuğu Günsel ailesinin her bir bireyinin desteği ve yol göstericiliği ile gerçekleştirmekteyiz. Bu yolda inanç var, azim var, üretim var, birliktelik var ve en önemlisi de büyük bir aile var. Onlara bir kez daha teşekkür ederken, bu hisleri hep birlikte paylaşmanın mutluluğu ile sizleri selamlar, en derin saygılarımı sunarım” dedi. Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından Türkiyeli sanatçı Hakan Daloğlu’na, Uluslararası resim ustaları Uluğ Beg ödülü takdim edildi ve sergi kurdelesi kesildi.

Sergi, 8 Kasım tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ne bağlı Sanat Merkezi’nde izlenebilecek.

30/10/2019 16:30