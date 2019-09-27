Mavridis Akdeniz’le İlgili AP Komitesi Başkanlığına Seçildi

Avrupa Parlamentosu’ndaki Rum milletvekillerinden Kostas Mavridis’in, dün akşam gerçekleşen bir toplantıda, Avrupa Parlamentosu Siyasi İşler, Güvenlik ve İnsan Hakları Komitesi başkanı olarak seçildiği haber verildi.

Bu komitenin, Akdeniz için Birlikle ilgili Parlamenterler Meclisinin 5 daimi komitesinden biri olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, ilk kez bir “Kıbrıslı” AP milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’nun Akdeniz’le ilgili komite başkanlığını üstlendiğini vurguladı.

27/09/2019 13:53