11’inci Kariyer Günleri Kapsamında Cemal Hoşgör Öğrenciler İle Bir Araya Geldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından fakülte ve yüksekokullarla iş birliği içerisinde her yıl organize edilen 11’inci Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Programı, CMS Elektronik Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti. Direktörü Cemal Hoşgör'ü öğrenciler ile buluşturdu.

BTYO’da düzenlenen etkinlikte ‘Güvenlik Teknolojileri’ konulu sunum gerçekleştiren Hoşgör, sunumunda kamera sistemleri, hırsız alarm sistemleri, yangın algılama sistemi, görüntülü interkom, geçiş kontrol sistemleri, personel devam takip sistemi gibi birçok konuda öğrencilere bilgiler verdi. Katılımın yoğun olduğu söz konusu etkinlikte Hoşgör, sunum sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Etkinlik sonunda BTYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alper Doğanalp, Hoşgör’e katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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06/01/2023 16:16