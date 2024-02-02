12 araç trafikten men edildi!

Polisin ülke genelinde dün yaptığı trafik denetimlerinde 1675 araç sürücüsü kontrol edildi ve 302’sine çeşitli kural ihlallerinden ceza yazıldı. 3 sürücü tutuklanırken 12 araç trafikten alıkonuldu.

Sürücülerin, 191’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 90’ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

10’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 5 kamyon sürücüsü ise yola çıkış saatlerine uymamak suçlarından olmak üzere, toplam 302 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklandı ve 12 araç ise trafikten men edildi.