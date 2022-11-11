12 Dev Adam Belçika'ya fark attı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında Belçika'yı 86-52 yenerek 3. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla milliler, takımların ilk aşamada yaşadığı galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 7. maçta üçüncü kez kazandı. Belçika ise dördüncü yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya Bako'nun üst üste kaydettiği basketlerle başlayan Belçika, 2. dakikada 6-0'lık üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan ve rakibine 13-0'lık seriyle yanıt veren Türkiye, 6. dakika skoru 13-6'ya getirdi. Kalan bölümde Sadık Emir Kabaca'nın skorer performansıyla farkı açan milliler, ilk periyodu 23-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunma sertliğini arttıran ve 7 oyuncusundan skor katkısı alan Türkiye, soyunma odasına 43-27 üstün gitti.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan ve hücumda daha etkili oynayan Belçika, 26. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirdi: 45-38. Bu bölümden sonra 15-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, bitime 39 saniye kalan skoru 60-38'e getirdi. Türkiye, son periyoda 60-40 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan Türkiye, karşılaşmadan 86-52 galip ayrıldı.

Wilbekin, 3 yılı aşkın süre sonra ay-yıldızlı formayı giydi

Scottie Wilbekin, 3 yıl 2 ay 2 gün sonra yeniden A Milli Takım forması altında maça çıktı.

Sezon başında Fenerbahçe Beko'ya transfer olan 29 yaşındaki oyun kurucu şutör, son olarak 9 Eylül 2019'da FIBA Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile oynanan klasman maçında ay-yıldızlı formayı giymişti.

Türkiye: 86 - Belçika: 52

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Lorenzo Baldini (İtalya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)

Türkiye: Wilbekin 3, Kenan Sipahi 3, Onuralp Bitim 19, Yiğitcan Saybir 8, Furkan Haltalı 9, Sadık Emir Kabaca 16, Şehmus Hazer 2, Buğrahan Tuncer 2, Göksenin Köksal 1, Melih Mahmutoğlu 9, Ercan Osmani 6, Doğuş Özdemiroğlu 8

Belçika: Lecomte 4, Libert 2, Bako 17, Gillet 4, Mwema 3, De Zeeuw 5, Samardzic 2, Tabu 6, Vliet 2, Thomas Akyazılı 4, Tumba, Makwa 3

1. Periyot: 23-13

Devre: 43-27

3. Periyot: 60-40

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11/11/2022 22:26