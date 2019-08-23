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12 Dev Adam, Porto Riko'yu 72-64 mağlup etti

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23/08/2019

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12 Dev Adam, Porto Riko'yu 72-64 mağlup etti

Ay-yıldızlıların bir sonraki rakibi oynanacak diğer karşılaşmalardan sonra belli olacak

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Dünya Kupası’na hazırlık kapsamında Çin’in Suzhou kentinde düzenlenen Atlas Challenge Turnuvası’nda oynadığı ilk maçta Porto Riko ile karşı karşıya geldi. A Milliler, karşılaşmadan 72-64 galip ayrıldı.  

Maçın ilk çeyreğini 15-13 önde bitiren 12 Dev Adam, 2. yarıya 39-25 önde başladı. Oyunun devamında rakibin kendisini yakalamasına izin vermeyen ay-yıldızlılar, mücadeleyi 72-64 kazandı. 

Türkiye'nin turnuvada bir sonraki rakibi ise bugün oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak. (DHA)

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TAGS: Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA, Porto Riko, spor, haber
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