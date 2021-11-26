'12 Dev Adam' yenilgiyle başladı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Belarus'un konuğu oldu. NTV'de Murat Kosova'nın anlattığı, Kaan Kural'ın da yorumladığı karşılaşmada Türkiye, Belarus'a 84-70 yenildi.

12 Dev Adam, grubun ikinci maçında 28 Kasım Pazar günü Büyük Britanya'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak. Turkish Airlines EuroLeague'de forma giyen Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı'nın maç kadrosunda olması bekleniyor.

Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk periyodunda A Milli Takım Samet Geyik ve Şehmus Hazer ile etkili olurken, Belarus ise Salash ve Blizniuk ile skor buldu. Ev sahibi takım, son anda Beliankou'nun kaydettiği basketle ilk çeyreği 20-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Belarus, hücumda zorlanan ay-yıldızlılar karşısında Salash ve Parakhouski ile sayı üreterek soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan Belarus, Sitnik'in basketiyle 24. dakikada farkı 12 sayıya (51-39) çıkardı. A Milli Takım, Şehmus Hazer ve Muhsin Yaşar ile skoru dengelemeye çalışırken, ev sahibi takım son çeyreğe de 61-53 önde girdi.

Müsabakanın son periyoduna da iyi başlayan Belarus, hem hücum hem de savunmada istediği gibi oynayamayan A Milli Takım karşısında 39. dakikada farkı 17 sayıya (81-64) çıkardı. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren Belarus, salondan 84-70 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 28 Kasım Pazar günü İstanbul'da Büyük Britanya ile karşılaşacak.

Belarus: 84 - Türkiye: 70

Salon: Minsk

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Michal Proc (Polonya), Marek Kukelcik (Slovakya)

Belarus: Blizniuk 8, Sitnik 9, Salash 26, Beliankou 15, Parakhouski 16, Aladka, Stubeda, Trastsinetski 2, Ernandez 2, Dodoo, Mikulski 6, Stabrouski

Türkiye: Şehmus Hazer 17, Buğrahan Tuncer 7, Doğuş Özdemiroğlu 5, Samet Geyik 5, Furkan Haltalı, Sadık Emir Kabaca 2, Muhsin Yaşar 14, Berk Uğurlu 4, Metecan Birsen 8, Tolga Geçim 8

1. Periyot: 20-17

Devre: 43-34

3. Periyot: 61-53

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26/11/2021 11:53