12 Dev Adam'ın şampiyonluk maçı TRT SPOR'da

12 Dev Adam, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda şampiyonluk maçına çıkacak. Ay yıldızlılar, finalde turnuvanın bir diğer güçlü takımı Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.

Milli takımımız, ev sahibi olduğumuz turnuvanın C Grubu’nda İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaştı. Ergin Ataman’ın ekibi üç maçı da farklı kazanarak lider olarak yarı finale yükseldi.

Kırmızı beyazlılar yarı finalde ise İsveç ile karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstünlüğü koruyan ekibimiz, sahadan 105 - 84 galip ayrıldı.

Ay yıldızlılarda 5 oyuncu çift haneli skor üretirken, Furkan Korkmaz 18 sayıyla ön plana çıktı. Ömer Yurtseven 16 sayı, 9 ribaund; Alperen Şengün de 16 sayı, 5 ribaundla pota altında yıldızlaştı.

Hırvatistan ise D Grubu’nda yer aldı. Balkan ekibi; Belçika, İsveç ve Hollanda’yı mağlup ederek grubu lider tamamladı. Josip Sesar’ın takımı yarı finalde ise Ukrayna’yı 85-70 geçerek adını finale yazdırdı.

Hırvatistan’ın kadrosunda NBA’de forma giyen Ivica Zubac, Dario Saric, ve Real Madrid forması giyen Mario Hezonja gibi önemli isimler bulunuyor.

Final maçını kazanan taraf, gelecek yaz 2-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Olimpiyat Eleme Turnuvası’nda yer alma hakkı kazanacak.

Türkiye - Hırvatistan maçı, 20.00'de başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda kapalı gişe oynanacak kritik karşılaşma, TRT SPOR’dan naklen yayınlanacak.