12 Eylül Günlük Burç Yorumları

12 Eylül günü aşk, sağlık, para, iş ve aile konularında sizleri neler bekliyor? İşte 12 Eylül günlük burç yorumları...

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12/09/2022
CNN

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12 Eylül Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU  

Sevgili Koç ve yükselen Koç burçları Güneş, Başak burcunda seyrine devam ediyor. Ay Koç burcunda seyrine devam ediyor. Mars ise İkizler  burcunda seyrine başladı. Hobiler, flörtler ön plana çıkacak. Aynı iş yerinde çalıştığınız kişilere çekilme olasılığınız artabilir.

BOĞA BURCU  

Sevgili Boğa ve yükselen Boğa burçları, Güneş, Başak burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Koç burcunda seyrine devam ediyor.  Mars ise İkizler  burcunda seyrine başladı. Para ile alakalı konularda hırslı ve gözü kara olmayın. Duygusal kararlar verebilirsiniz.

İKİZLER BURCU  

Sevgili İkizler ve yükselen İkizler  burçları, Güneş, Başak burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Koç burcunda seyrine devam ediyor.  Mars ise İkizler burcunda seyrine başladı. Ailenize yaptığınız bir şeyi kabul ettirme durumu olabilir. Kendi kendinizle mücadeleye girmeyin.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç burçları, Güneş, Başak burcunda seyrine devam ediyor. Ay Koç burcunda seyrine devam ediyor. Mars ise İkizler burcunda seyrine başladı. Kardeşler ve akrabalarla alakalı gündemler meydana gelebilir. İç dünyanızdaki huzursuzluğun kaynağını anlayacağınız bir dönem.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslan ve yükselen Aslan burçları, Güneş, Başak burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Koç burcunda seyrine devam ediyor. Mars ise İkizler  burcunda seyrine başladı. Kendinizi ön plana çıkaracağınız zamanlar. Arkadaş çevrenize aman dikkat.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başak ve yükselen Başak burçları Güneş, Başak burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Koç burcunda seyrine devam ediyor.  Mars ise İkizler burcunda seyrine başladı. Gerçekte ne istediğinizi bulabileceğiniz zamanlar. İş hayatınızda fevri kararlar vermeyin.

TERAZİ BURCU  

Sevgili Terazi ve yükselen Terazi burçları, Güneş, Başak burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Koç burcunda seyrine devam ediyor.  Mars ise İkizler burcunda seyrine başladı. Yurt dışı bağlantılı konular ve iş hayatınız gündemde olacak. İç sesinizle konuşmalar yapabilirsiniz.  

AKREP BURCU  

Sevgili Akrep ve yükselen Akrep burçları Güneş, Başak burcunda seyrine devam ediyor. Ay Koç burcunda seyrine devam ediyor.  Mars ise İkizler burcunda seyrine başladı. Arkadaş çevreniz, kredi ve borç mevzularıyla alakalı gündemler yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU  

Sevgili Yay ve yükselen Yay burçları, Güneş, Başak burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Koç burcunda seyrine devam ediyor.  Mars ise İkizler  burcunda seyrine başladı. İkili ilişkilerde hırslı davranmayın. Yüksek eğitimle alakalı bazı gündemler oluşabilir.

OĞLAK BURCU  

Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burçları, Güneş, Başak burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Koç burcunda seyrine devam ediyor.  Mars ise İkizler burcunda seyrine başladı. Ailenizden büyük bir destek alabilirsiniz. İş hayatınızdaki insanlarla sürtüşmemeye dikkat edin.

  KOVA BURCU

Sevgili Kova ve yükselen Kova burcu Güneş, Başak burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Koç burcunda seyrine devam ediyor.  Mars ise İkizler  burcunda seyrine başladı. Duygularınızı fevri yaşamamaya çalışın. Özellikle evlilik ve ailenizle ilgili gündemler meydana gelecek.

BALIK BURCU

Sevgili Balık ve yükselen Balık burçları, Güneş, Başak burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Koç burcunda seyrine devam ediyor.  Mars ise İkizler  burcunda seyrine başladı. İkili ilişkilerinizde akıl mı duygular mı diyeceğiniz bir dönem. Mantıklı kararlar vermenizde fayda var.

12/09/2022 10:01
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TAGS: günlük burç yorumu,
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