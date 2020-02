12 firma,14. kez Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na katıldı

12 firma, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) organizasyonuyla, 14. kez Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nda katıldı.

KTSO’dan yapılan açıklamada, “Oda, 2007 yılında her türlü siyasi engeli aşarak fuarda ilk kez 42 metrekare yer almayı başararak, fuara 6 firma ile katılım gerçekleştirdi. Odanın, bugün ise 120 metrekarelik profesyonelce düzenlenmiş stant alanında 12 firmasıyla ve tecrübesiyle artık Hall 1’de Avrupa Birliği ve Akdeniz ülkeleri arasında ürünlerini sergiledi” denildi.

Açıklamada, küresel gıda sektörünün en yeni ve en iyi ürünlerinin tedarik zincirleriyle buluştuğu dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan Gulfood’un, 16-20 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebileceği kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs standında , ziyaretçilere hellim, taze kaşar, delikli peynir, labne, dondurma, tahin, tahin helvası çeşitleri, Türk kahvesi, espresso, çekirdek kahve çeşitleri, donmuş unlu mamuller, dondurma, kurabiye, peksemet ve unlu mamullerin sergilenip tadım yaptırıldığı belirtilen açıklamada, Dubai’de Dünya Ticaret Merkezi kompleksi içinde yer alan 1 milyon metrekarelik kapalı alandaki fuara bu yıl 200 ülkeden 5 bin firmanın katıldığı ifade edildi.

KTSO açıklamasında, 100 bin profesyonel iş insanının ziyaret edeceği tahmin edilen fuarda yiyecek ve içecek sektörlerinin tamamının yer aldığına işaret edildi.

Fuardaki, 120 metrekarelik “North Cyprus” (Kuzey Kıbrıs) standının Şeh Said Hall 1 numarada yer aldığı kaydedilen açıklamada, Oda Başkanı Candan Avunduk’un fuar süresince Dubai’de olacağı belirtildi.

Fuara katılan 12 firmanın isimleri ise şöyle:

“Akgöl Süt Ürünleri Sanayi, Defne Helva, Gircon Ltd (Girne Con Kahve), Gülgün Süt Ürünleri Ltd., Helvasan Ltd, Koop Süt, Marşıl Dondurma Ltd. (Mardo), Onan Frozen Food Ltd (Maestro) Arden Gıda Ltd, Con Trading, Narin Kurabiye & Bakery ve Avunduk Süt Ürünleri.”

Ayrıca Reha Süt Ürünleri firması da fuarın süt ürünleri holünde 16 metrekarelik stant ile misafirlerini ağırlıyor.

17/02/2020 17:29