12 gün önce adada bulunan kadın, zengin bir iş insanı çıktı
Hırvatistan'da 12 gün önce bir adada bulunan ve ismini hatırlamayan 57 yaşındaki Slovak kadının kimliği tespit edildi.
24/09/2021
Hırvatistan'da 12 gün önce bir adada bulunan ve ismini hatırlamayan 57 yaşındaki Slovak kadının kimliği tespit edildi. Hafızasını kaybeden kadının çok zengin bir iş insanı olduğu, vücudundaki yara izlerinin de ayı saldırısı sonucu oluştuğu açıklandı.
Hırvatistan'da 12 gün önce bulunan ve iyi derecede İngilizce konuşan kadının kimliğini tespit etmek için seferber olan polis,uluslararası uzmanlardan yardım aldı.
Talihsiz kadının kimliği sosyal medya aracılığıyla tespit edildi.
Ayıların saldırısına uğradı
Slovakya vatandaşı olan 57 yaşındaki Daniela Adamcova'nın çok zengin bir iş insanı olduğu duyuruldu.
Kadının vücudundaki yaraların da ayıların saldırısında olduğu anlaşıldı.
Adada ne kadar zamandır kaldığı da tespit edilemeyen Adamcova'nın yakınlarına ulaşılmaya çalışılıyor.