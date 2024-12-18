12 kişinin ülkeye girişi yasaklandı, 14 kişi yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu 12 kişinin ülkeye girişini yasakladı, 15 kişiyi de yasaklı göçmen ilan etti.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ülkeye girişi yasaklanan 12 kişinin isimleri şöyle:

Chao MA

Zhanxiang HAN

Nianjiu SONG

Angelo PANDELI

MD Kasidul HOQ

Haijan WAN

Zijian WANG

Ge GUO

Jinsheng WANG

Caleb Teo Ching Chien CALEB TEO CHING CHIEN

Tamari CHACHUA

Ana JINTCHARADZE

Yasaklı göçmen ilan edilen 14 kişinin isimleri ise şöyle:

Wumaierjiang FEILIPU

Yangmei LI

Jun MA

Alex Samaila EMMANUEL

Victor Ikechukwu OKEKE

Oghenegueke Anderson TEMISERE

Kelvin Emeka EBIGIDE

Aduragbemi Opemipo OBASUN

Emegha Peter Ikechukwu UWAGWU

Marvellous Chima BENJAMIN

Tasmir AHMED

MD Arafatul HAQUE

Souar MOHAMMAD

Richard Oyewole ADEBAYO