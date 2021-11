12 milyar 700 milyon TL bütçe yaparken, Gençlere ne vaat ediyoruz

Ülkenin gençleri geleceğe dair umutlarını bir bir kaybediyor. Bir çoğu, hayallerini bir valize sığdırarak, tek yön gidiş bileti ile adadan ayrılırken, üniversite için yurt dışına giden gençlerin ilk tercihi bir daha geri gelmeme… Nasıl tersine dönecek bu çark?

Sadece döviz kaynaklı maaşlı kesim yüzde 40 civarında fakirleşti. Bunun çarpan etkisini düşünün… Döviz bazlı artan mal ve hizmet fiyatları… Bunla baş edebilmesi için gelirlerin de aynı oranda artması gereken gerekmez mi? Bu oranlamada halkı bitiren bir terslik yok mu?

Şu anda el yordamı, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde KKTC 2022 bütçesi meclisten geçiriliyor. Bu aslında bir uzlaşının ürünü. Oy çokluğu ile geçecek bir bütçe olmasına rağmen, ülke 2022’ye bütçesiz girmeyecek

Peki bu bütçe kimin bütçesi? 12 milyar 700 milyon TL’lik bütçenin 4 milyara yakını zaten “uyarsa Türkiye’den gelecek…” Geriye kalan 8 milyar 700 milyon ise maaş, 13’üncü maaş ve benzeri giderlere ya yeter, ya yetmez. “Herkesin bütçesi” için daha kaç yıl beklememiz gerekiyor

Kıb- Tek borcu 800 milyon TL’ye dayandı. Halen seçime yönelik ince işlerle uğraşanlar var. Bitti, anlamadınız mı? Toparlanması için de “yönetilmesi” gerekiyor. Yönetilmesi için de önce “başa baş bir muhasebe için” zam…

Kıb- Tek’te ilk etapta maaş ödemeleri, banka borçlarının taksit ödemesi ve AKSA’ya biriken 500 milyon TL civarı borcun ödenmesi için bahsedilen zam miktarı yüzde 40. “Zam yapmadık” diye övünenler, kurumu batıranlar aslında. Burada da döngü vatandaşın aleyhine

Pandemide rakam 250- 300 arası devam ediyor. Şu an için hastaneye yatış işlemleri az olduğu için hissettiğimiz bir kriz yok. Ancak her yerden, her köyden, her mahalleden vaka çıkar duruma geldi. Denetimlerin vakit kaybetmeden sıklaşması gerekiyor

Ve aşı. 2 doz SİNOVAC olan tüm vatandaşların vakit kaybetmeden aşı merkezlerine giderek 3’üncü doz için başta Biontec olmak üzere sıraya girmesi kaçınılmaz. Aşı bizleri korur, koruyor. Bulaştırıcılığı da azaltıyor.

Bir de hiç aşı olmayanlar var. Sanırım hiç aşı olmayanların gözüne sokmamız gereken yoğun bakımdaki aşısızlar. Genç- yaşlı ayırt etmeden aşısız hastalar ciddi bir risk taşıyor. İlle de bir kumar oynayacaksanız, aşı olmaktan yana tercihinizi kullanın

Peşi sıra genç ölümleri ve hayata tutunması için dua ettiğimiz bir yavru… Nacit Lama Altuğ ve Özlem Ersoy’un çok erken ölümleri yüreğimizi dağladı. Bazen hayat anlamsızlaşıyor, kelimeleri bitiyor, kavgalarımız anlamını yitiriyor

Saat 8.45’de yayındayız. Ülke gündemini, tüm yönleri ile konuşmaya devam edeceği. Sizler de yorum ve görüşlerinizle programa katkı sağlamaya devam edin. Giderek daha da fakirleşen bir halk, gelecek daha da belirsiz, gençler daha da umutsuz…

Bu habere tepkiniz:



23/11/2021 08:28