12 okul, 4 komite, 100 delege ve 22 ülkenin temsil edildiği MUNKY 2024 büyük bir başarıydı!

Geçtiğimiz haftasonu, 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında, The English School of Kyrenia, Model Birleşmiş Milletler'i ağırladı. Tartışma, müzakere ve eğlence dolu bir hafta sonuydu. Lise öğrencileri, farklı ülkelerden delegelerin rollerini üstlendiler ve temsil ettikleri ülkelerin politikaları ve bakış açılarıyla gerçek dünya sorunlarını çözmek için canla başla çalıştılar. Fikirler ortaya atıldı, çözümler bulunup kararlar onaylandı ve diplomasi sanatı keşfedildi.

Konferansa adanın dört bir yanındaki okullardan öğrenciler katıldı. Bu okullar: The English School Nicosia, The American Academy Nicosia, The Falcon School, Ecole Franco-Chypriote, Türk Maarif Koleji, Necat British Koleji, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Anafartalar Lisesi, Levent Koleji, Doğa Koleji, Yakın Doğu Koleji ve tabii ki The English School of Kyrenia.



Model Birleşmiş Milletler nedir?

Model Birleşmiş Milletler, diplomatik karar alma mekanizmasının eğitimsel ve akademik bir simülasyonudur. Öğrenciler, kendi şahsi görüşlerini bir kenara bırakarak dünyanın dört bir yanından gelen delegeler ve büyükelçilerin rollerine bürünüp Birleşmiş Milletler’e üye devletlerin bakış açısından konuları tartışma şansına sahip olurlar. Öğrenciler güncel olayları tartışıp, uluslararası toplumların karşı karşıya kaldığı ve BM gündeminde olan en acil küresel sorunlardan bazılarını ele alırlar.

İki gün boyunca, öğrenciler kendilerine atanan komitelerde bir araya geldiler: Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi, Ekonomi ve Mali Komite, Sosyal ve Hümanist İlişkiler Komitesi, ayrıca küresel sorunları tartışmak, müzakere etmek ve çözümler oluşturmak için Güvenlik Konseyi. Komitelerin hepsine çeşitli okullardan gelen13. sınıf öğrencileri başkanlık etti.



Bu konferans müzakereden çok daha fazlasıydı. Model Birleşmiş Milletler, karakter ve özgüven oluşmasına yardımcı olur; öğrencileri daha birbirine bağlı ve barışçıl bir dünya inşa etmek için büyük hayaller kurmaya, proaktif olmaya ve eleştirel düşünürken ayni zamanda sorumlu davranmaya teşvik eder.

İngiltere'nin Kıbrıs’taki Yüksek Komiser Yardımcısı Sayın Ben Rawlings, kapanış töreninde konuk konuşmacı olarak yer aldı. Konferansın bu yılki teması olan Küresel Çok Yönlülük'ün öneminden bahseden Bay Rawlings, gençlerimizi yakaladıkları bu fırsatı bir basamak olarak kullanmaya ayrıca Kıbrıs'ın ve Dünyanın geleceğini şekillendirmeye yardımcı olmak konusunda seslerini duyurmaya teşvik etti.



Konferans büyük bir başarıyla tamamlandı ve birçok katılımcı ayrılırken 2025'te konferansa tekrar katılma umutlarını dile getirdi.



Amaç sesleri birleştirmek, değişimi yönlendirmek ve daha iyi bir yarın için liderler oluşturmak!

22/02/2024 09:33