12 saat arayla iki oğlunu da COVID’den kaybetti

Lisa Brandon’ın iki oğlu Aaron ve Free Jaggi, 12 ve 13 Ağustos’ta sadece 12 saat arayla hayatlarını kaybettiler. Önce virüse ardından da zatürreye yakalandıkları belirtilen kardeşler, hastaneye kaldırıldıktan 12 gün sonra öldüler.

Dailymail’in haberine göre; Temmuz sonunda Brandon ve oğulları hastlandı. İki kardeşin durumu ciddi seyredince yoğun bakım ünitesine yatırılıp solunum cihazına bağlandılar. Anne Lisa Brandon ise Moderna aşısını yaptırdığı için hafif bir şekilde virüsü atlattı.

News 4 Jax’e konuşan Lisa Brandon, “Bu, bir ebeveynin en kötü kabusu. Lütfen aşı olun” dedi.

Bu, Brandon’ın çocuğunu ilk kaybedişi değil. En küçük oğlu David’i de beş yıl önce kaybetmiş.

Brandon, aşıyı seçseydiler Free ve Aaron’ın bugün hayatta olacağına inanıyor ve başkalarının onun yaşadıklarından ders almalarını umuyor.

Brandon şimdi kirasını oğullarıyla paylaştığı evinden de taşınıyor. Aile dostu Brittany Pequignot, Brandon’a cenaze masraflarının karşılanmasına yardımcı olmak için bir GoFundMe sayfası kurdu. Bağış toplama etkinliği, 30.000 dolarlık hedefinin neredeyse 19.000 dolarına ulaştı.

ÖLÜ SAYISI GÜNDE YÜZDE 300 ARTTI

Florida, son zamanlarda artan vaka sayılarıyla dikkat çekiyor. Bu haftaki veri dökümünde 150.000’den fazla vaka bildirildi ve ölü sayısı tek bir günde yüzde 300 arttı.

Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre, ABD 319.456 yeni COVID vakası bildirdi ve ülke çapındaki toplam vaka sayısını 37.7 milyonun üzerine çıktığını belirtti.

ABD, pandeminin geçen baharda ortaya çıkmasından bu yana toplam 37.613.490 COVID-19 vakası ve 627.843 ölüm bildirdi. Haftada yalnızca bir kez COVID verilerini yayınlayan Florida ise 150.118 vaka bildirdi.

ABD Cuma günü 2.677 yeni ölüm bildirirken, Florida bu ölümlerin 346’sını oluşturdu.

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22/08/2021 14:47