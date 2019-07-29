12 saat sonra bulundu

Malatya'nın Arapgir ilçesinde Kayakesen Mahallesi'ne akraba ziyaretine giden Gürbüz ailesi, dün akşam saatlerinde mahallede oyun oynayan çocukları Sadık Gürbüz'den (5) haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Bunun üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Turgut Özal Tıp Merkezi Arama Kurtarma (TÖSAR) ekipleri destek verdi.

Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem koordinesinde il ve ilçe jandarma komutanlığı, AFAD, UMKE, TÖSER ekipleri, güvenlik korucuları ve mahallelilerden oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip, çocuğun bulunması için sabah saatlerine kadar arama çalışması yaptı.



Arama çalışmaları sürürken çocuk, sabah saat 06.00 sıralarında bir servis şoförü tarafından mahalleye yakın bir bölgede yol kenarındaki elektrik trafosunun yanında otururken bulundu.



Sağlık kontrolü için 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan çocuğun, durumunun iyi olduğu öğrenildi.