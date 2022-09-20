12 Sendika, yarında itibaren şok grev ve eylemler başlatacak

12 Sendika, “Göç Yasası” ile işe girenlerin maaşlarındaki iyileştirme konusunda yasal düzenlemelerin ve yüzde 25’e varan maaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmamasını kınadı.

12 Sendika yaptığı ortak yazılı açıklamada, "verdiği sözlerin arkasında durmayan yapıyı protesto etmek için" yarından itibaren Maliye’de Maliye -Sen, akabinde tüm sendikaların, tüm örgütlü oldukları Ercan Havalimanı, Sivil Havacılık Dairesi, Deniz Liman Dairesi dahil şok grev ve eylemler gerçekleştirilmeye başlayacaklarını duyurdu.

KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, HTKS, VERGİ-SEN imzasıyla yapılan açıklamada, vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerden sendikaların sorumlu olmayacağı kamuoyuyla paylaşıldı.

Ortak açıklamada, 47/2010 sayılı yasa (Göç Yasası) ile işe girenlerin maaşlarının iyileştirilmesi için talep ettiği artış konusunda yaklaşık 1 aydır hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile görüşülemediğine dikkat çekilerek, Başbakan Ünal Üstel’in de hazır bulunduğu toplantıda Bakan Hasan Taçoy ve Maliye Bakanı Alişan Oşan ile görüşen sendikaların 47/2010 sayılı yasa ile işe girenlere yüzde 6 ek artış (üst baremlerde düzenleme) konusunda uzlaşıya vardığı anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hasan Taçoy geçtiğimiz cuma günü de bir televizyon kanalında yüzde 6 ek artış konusunda uzlaşıya varıldığını ve maliye bakanlığında yasal çalışmaların da tamamlandığını ufak tefek pürüzlerin kaldığını açıklamıştır. Yüzde 6’lık artışları eylül maaşlarına yansıtacağını söyleyen hükümet, bugüne kadar zamana oynamış ve yasal düzenlemeyi henüz ortaya koymamıştır.

Ayrıca yüzde 25’e varan maaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmaması, hükümetin sendikalar ve çalışanlarla dalga geçer gibi yaptığı bu davranışı şiddetle kınar, verdiği sözlerin arkasında durmayan bu yapıyı protesto etmek için yarından itibaren Maliye’de Maliye -Sen akabinde tüm sendikalar, tüm örgütlü olduğumuz yerlerde (Ercan Havalimanı, Sivil Havacılık Dairesi, Deniz Liman Dairesi dahil ) şok grev ve eylemler gerçekleştirilmeye başlayacağımızı ,vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerden sendikaların sorumlu olmayacağını tüm kamuoyuna duyururuz.”

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20/09/2022 17:41