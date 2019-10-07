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12 şişe şarap çalan zanlı mahkemede

Şarap çalan zanlı Recep Çelik aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

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07/10/2019

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12 şişe şarap çalan zanlı mahkemede

Lefkoşa’da bir eve girerek, 12 şişe şarap çalan zanlı Recep Çelik aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Umut İnan’ın oy birliği ile sanık aleyhine vermiş oldukları kararı Başkan Gazi açıkladı.Gazi sanığın işlemiş olduğu suçun Ev açma sirkat suçu olduğunu bu tür suçların ciddi caydırıcı cezalar ile cezalandırılması gerektiğini belirtti. Başkan Gazi işlenen suçun son yıllarda artış gösterdiğini ve toplumda huzuru bozduğunu belirterek kimsenin başka birine ait olan bir malı çalma hakkı olmadığını söyledi. Başkan Nüvit Gazi bu nedenle suçlu bulup mahkûm ettikleri sanığı bu tür suç işlemeye meyilli kişileri de caydırması amacı ile 10 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

(Kamalı Haber)

 

 

07/10/2019 16:46
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TAGS: 12, şişe, şarap, çalan, zanlı, haber, kıbrıs, mahkemede
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