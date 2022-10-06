12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı suçundan aranıyor

İnönü köyünde 12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı suçundan polis her yerde K.Ç. isimli şahsı arıyor

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06/10/2022

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12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı suçundan aranıyor

Gazimağus’ya bağlı İnönü köyünde 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ile polis K.Ç. kişiyi arıyor.

Polis her yerde K.Ç.’yi arıyor

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden ve tecavüz suçundan sabıkası bulunan K.Ç.’yi polis her yerde arıyor. Taciz olayının polisin bilgisine dün gittiği bildirilirken K.Ç.’nin her yerde arandığı açıklandı.

Birçok suça karıştı

K.Ç.’nin daha önce tecavüz suçundan hüküm giydiği ve insan kaçakçılığı ile uyuşturucu suçundan da sabıkası olduğu öğrenildi.

06/10/2022 15:55
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TAGS: taciz, tecavüz, haber, kıbrıs
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