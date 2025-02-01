12 yaşındaki çocuğa kaya çarptı

Bufavento Kalesi’ni ziyaret eden İngiliz ailenin başına korkunç bir olay geldi.

Bufavento Kalesi’nin yanına yıllar önce düşen uçağı görmek için babasıyla birlikte giden İngiliz vatandaşı olan 12 yaşındaki oğlu D.B.’nin üzerine yamaçtan kopup, yuvarlanan bir kaya çarptı.

Bugün öğlen 12.30 sıralarında meydana gelen olayda 12 yaşındaki çocuk sağ kolundan yaralandı. Göğsüne darbe alan çocuk, 112 Acil Servis ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuk müşahede altına alındı.