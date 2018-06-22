12 yaşındaki çocuk denizde hayatını kaybetti

Girne’de Karakum Halk plajında bugün üzücü bir olay meydana geldi.

Denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Sıla Mazlum tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, Lefkoşa’da sakin Sıla Mazlum saat 16.00 sularında, denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Olayın ardından Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Sıla Mazlum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.