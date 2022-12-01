12 yaşındaki kız, okulda sınıf arkadaşını hortumla dövüp, bıçaklayarak öldürdü

Türkiye tüyler ürperten bir cinayete tanık oldu. Mersin'de bir okulda meydana gelen olayda, 12 yaşındaki bir kız çocuğu, aynı yaştaki sınıf arkadaşı Fatmanisa Yürekli'yi, sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürerek, okul tuvaletinde su hortumuyla dövüp, bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de kız öğrenci E.D. (12), sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü sınıf arkadaşı Fatmanisa Yürekli'yi (12) okul tuvaletinde su hortumuyla dövüp, bıçaklayarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 12.00 sıralarında Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, diğer öğrenciler okul yönetimine bildirdi.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Yürekli´nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına alındı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayın sınıf arkadaşları arasında yaşandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bir kız öğrencinin tuvalette baygın bulunduğunun idareye bildirilmesi üzerine nöbetçi müdür yardımcısınca yapılan kontrolde öğrenci F.Y'nin bıçakla yaralandığı tespit edilmiş, müdür yardımcısınca ambulans çağırılıp polise haber verilmiştir. Öğrenci F.Y, müdür yardımcısı ve rehber öğretmeni nezaretinde hastaneye götürülmüş ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Okulda yaşanan olayla ilgili Valilik oluruyla iki eğitim müfettişi görevlendirilmek suretiyle idari tahkikat başlatılmıştır."

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01/12/2022 09:45