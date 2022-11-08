12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlı suçunu itiraf etti

Gönyeli’de kendisine misafirliğe giden arkadaşının 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı Alparslan Kılıç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı Alparslan Kılıç’ın 5 Kasım 2022 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Gönyeli ’de evine misafirliğe giden arkadaşının 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polis olayın küçük kızın annesine olanları anlatması üzerine ortaya çıktığı ve polise gelerek şikâyetçi olduklarını mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve polise önce sözlü beyanda sonrada gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının işlediği suçun ciddiyetine ve serbest kalması halinde kamu düzeninin bozulacağına değinip, 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)

Bu habere tepkiniz:



08/11/2022 15:42